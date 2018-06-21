Мэр Москвы провел техзапуск участка метро от "Раменок" до "Рассказовки"

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический запуск станций "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Градоначальник пообщался с местными жителями и пообещал им открыть движение на участке к сентябрю, передает корреспондент ТАСС.

Инфографика Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро На участке желтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки" разместят семь станций общей протяженностью 14,2 км.

"Стройка завершена, но нам предстоит наладить, передать в эксплуатацию, собрать документы, обкатать участок, чтобы он работал бесперебойно. На это потребуется еще немало времени. Мы надеемся, что в конце августа - начале сентября ветка поедет с пассажирами", - сказал Собянин.

Станция "Солнцево" располагается в одноименном районе на пересечении улиц Богданова и Попутной. У станции два подземных вестибюля. Из-за особенностей рельефа длина эскалаторов в юго-западном вестибюле составляет 30 метров, в северо-восточном - 25.

На участке Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" разместится семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Протяженность участка с семью станциями составит 14,2 км. Их открытие улучшит транспортное обслуживание районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино, в которых проживает около 600 тыс. человек.

Ввод в эксплуатацию участка также позволит местным жителям сократить время на поездку в центр до 45 минут. Кроме этого, за счет использования метро будет существенно снижена нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе. В перспективе Калининско-Солнцевскую линию хотят продлить до аэропорта "Внуково". Одноименную конечную станцию планируют открыть в 2021 году, сообщал ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин.