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Мэр Москвы провел техзапуск участка метро от "Раменок" до "Рассказовки"

Общество
21 июня, 12:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Лука

По словам Собянина, движение на участке планируют открыть к сентябрю

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический запуск станций "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Градоначальник пообщался с местными жителями и пообещал им открыть движение на участке к сентябрю, передает корреспондент ТАСС.

Инфографика Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро

На участке желтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки" разместят семь станций общей протяженностью 14,2 км.

"Стройка завершена, но нам предстоит наладить, передать в эксплуатацию, собрать документы, обкатать участок, чтобы он работал бесперебойно. На это потребуется еще немало времени. Мы надеемся, что в конце августа - начале сентября ветка поедет с пассажирами", - сказал Собянин.

Станция "Солнцево" располагается в одноименном районе на пересечении улиц Богданова и Попутной. У станции два подземных вестибюля. Из-за особенностей рельефа длина эскалаторов в юго-западном вестибюле составляет 30 метров, в северо-восточном - 25.

На участке Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" разместится семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Протяженность участка с семью станциями составит 14,2 км. Их открытие улучшит транспортное обслуживание районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино, в которых проживает около 600 тыс. человек.

Ввод в эксплуатацию участка также позволит местным жителям сократить время на поездку в центр до 45 минут. Кроме этого, за счет использования метро будет существенно снижена нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе. В перспективе Калининско-Солнцевскую линию хотят продлить до аэропорта "Внуково". Одноименную конечную станцию планируют открыть в 2021 году, сообщал ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

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