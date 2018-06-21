В ФССП заявили, что пострадавшим от действий банды Цапков не выплачено около 31 млн рублей

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Судебным приставам удалось взыскать более 119 млн рублей со счетов Надежды Цапок, сын которой Сергей Цапок был главарем банды в Краснодарском крае. Однако еще около 31 млн рублей от общей суммы предстоит выплачивать из других источников, сообщили в четверг ТАСС в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"Оставшаяся сумма задолженности по сводному исполнительному производству составляет 30 млн 897 тыс. [рублей]", - ответили в управлении на соответствующий запрос ТАСС. Уточняется, что речь идет именно о средствах, которые суд постановил выплатить пострадавшим из стоимости наследства, оставшегося после смерти главаря банды. Общая сумма компенсации составляла 150 млн рублей. Из них 119,1 млн уже выплачено за счет средств со счетов Надежды Цапок, что стало первым случаем подобного взыскания у третьих лиц.

Отмечается, что оставшиеся средства могут выплатить за счет арестованных в ходе следствия имущества и счетов вдовы Цапка - Анжелы-Марии. Ранее сообщалось, что Анжела-Мария Цапок через суд потребовала снять арест с ее имущества и счетов, за счет которых и планировалось произвести выплаты пострадавшим. Иск о снятии ареста с автомобиля "Порше" и особняка удовлетворен.

Также пострадавшим назначена компенсация морального вреда на общую сумму 100 млн рублей. В ведомстве не сообщили, выплачены ли эти средства.

Одна из самых громких историй, связанных с ОПГ на Кубани, касалась "кущевской банды", которая действовала в станице Кущевская с 1998-го до 2010 года, когда ее членов задержали за нападение на семью фермера Сервера Аметова и его гостей, которое закончилось убийством 12 человек, в том числе четверых детей. Главарем банды был Сергей Цапок. В 2013 году шестерых членов банды признали виновными в этом и других преступлениях, они получили длительные сроки - вплоть до пожизненного лишения свободы.