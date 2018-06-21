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Более 400 спасателей МЧС Подмосковья будут обеспечивать безопасность выпускных

Общество
21 июня, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Всего в регионе более тысячи мест, где пройдут выпускные

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 400 сотрудников МЧС Подмосковья будут обеспечивать безопасность выпускных вечеров в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Более 400 сотрудников Федеральной противопожарной службы, в том числе 95 инспекторов Государственного пожарного надзора, будут задействованы в обеспечении безопасности выпускных вечеров в образовательных учреждениях Московской области", - сообщили в главке Подмосковья.

Там отметили, что все 1033 объекта, где пройдут выпускные, взяты на особый контроль. "В каждом из них проведены профилактические противопожарные обследования, тренировки по эвакуации, противопожарные инструктажи с персоналом", - отметили в ведомстве.

В день проведения выпускных вечеров сотрудники МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), волонтеры и представители добровольной пожарной охраны будут дежурить до окончания мероприятий на всех задействованных объектах, расположенных на поднадзорной территории.

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