Более 400 спасателей МЧС Подмосковья будут обеспечивать безопасность выпускных

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 400 сотрудников МЧС Подмосковья будут обеспечивать безопасность выпускных вечеров в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Более 400 сотрудников Федеральной противопожарной службы, в том числе 95 инспекторов Государственного пожарного надзора, будут задействованы в обеспечении безопасности выпускных вечеров в образовательных учреждениях Московской области", - сообщили в главке Подмосковья.

Там отметили, что все 1033 объекта, где пройдут выпускные, взяты на особый контроль. "В каждом из них проведены профилактические противопожарные обследования, тренировки по эвакуации, противопожарные инструктажи с персоналом", - отметили в ведомстве.

В день проведения выпускных вечеров сотрудники МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), волонтеры и представители добровольной пожарной охраны будут дежурить до окончания мероприятий на всех задействованных объектах, расположенных на поднадзорной территории.