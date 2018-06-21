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"Норникель" обеспечит более 60 тыс. человек в Норильске полисами ДМС

Общество
21 июня, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В компании стартовала большая корпоративная программа по развитию добровольного медицинского страхования за счет работодателя

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ТАСС, 21 июня. Более 60 тыс. жителей Норильска, работающих в компании "Норникель", в 2019 году смогут получить полисы дополнительного медицинского страхования. Об этом сообщила ТАСС старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.

"У нас в этом году стартовала большая программа корпоративная по развитию добровольного медицинского страхования за счет работодателя, и на наших предприятиях на Кольском полуострове мы ее уже запустили: у нас сотрудники впервые в истории компании получили полисы добровольного медицинского страхования. В Норильске аналогичная программа стартует с января", - сказала она.

Зелькова отметила, что ранее запустить эту дорогостоящую программу не позволяло также отсутствие конкуренции на рынке медицинских услуг в городах присутствия компании.

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