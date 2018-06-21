Треть выпускников МГУ 2018 года получат диплом с отличием

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Треть выпускников Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова получат в этом году диплом с отличием.

Об этом в четверг сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.

"Заканчивает университет 9,5 тыс. человек, диплом с отличием получают 3 тыс. человек", - отметил ректор, добавив, что каждый выпускник получит диплом лично из его рук.

Садовничий выразил надежду на то, что эти ребята станут элитой страны. "Все они учились на "отлично", они очень подготовлены, имеют уникальные знания", - сказал он. Ректор напомнил, что "среди руководителей крупнейших компаний России больше всего выпускников именно Московского университета".

МГУ - крупнейший, старейший и самый известный вуз в России. Он включает 43 факультета, на которых обучается 50 тыс. человек. На базе МГУ функционируют передовые научно-исследовательские центры, научный парк, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом.