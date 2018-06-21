Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Треть выпускников МГУ 2018 года получат диплом с отличием

Общество
21 июня, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Всего заканчивает университет 9,5 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Треть выпускников Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова получат в этом году диплом с отличием.

Об этом в четверг сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.

"Заканчивает университет 9,5 тыс. человек, диплом с отличием получают 3 тыс. человек", - отметил ректор, добавив, что каждый выпускник получит диплом лично из его рук.

Садовничий выразил надежду на то, что эти ребята станут элитой страны. "Все они учились на "отлично", они очень подготовлены, имеют уникальные знания", - сказал он. Ректор напомнил, что "среди руководителей крупнейших компаний России больше всего выпускников именно Московского университета".

МГУ - крупнейший, старейший и самый известный вуз в России. Он включает 43 факультета, на которых обучается 50 тыс. человек. На базе МГУ функционируют передовые научно-исследовательские центры, научный парк, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Садовничий, Виктор Антонович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
3
Сечин назвал причины роста цен на бензин
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Три человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости