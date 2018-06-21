В регионах подано 50 заявок на публичные мероприятия в связи с пенсионным вопросом

ТАСС, 21 июня. Президент профсоюзного объединения Конфедерация труда России (КТР), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко сообщил, что в регионах подано уже более 50 заявок на проведение публичных мероприятий в связи с готовящимися пенсионными изменениями.

"В настоящее время мы располагаем информацией о поданных более 50 заявках в разных регионах России, могу назвать некоторые из них: Красноярск, Барнаул, Челябинск, Иркутск, Ульяновск, Петропавловск-Камчатский, Саратов, Ярославль, Новосибирск, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Смоленск, Омск, Томск, Оренбург, Екатеринбург. По нашей информации, согласовано четыре [заявки]", - сказал он.

Кравченко напомнил, что КТР и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) уже заявляли, что не поддерживают предложенный правительством вариант пенсионной реформы.

Законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин был внесен на рассмотрение Госдумы 16 июня. Планируется, что реализация реформы начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. 18 июня проект закона был направлен на месяц в регионы для обсуждения.