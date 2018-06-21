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Осужденный в РФ украинец Клых не высказал жалоб челябинскому омбудсмену

Общество
21 июня, 13:18 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 21, июня. /ТАСС

Станислава Клыха в мае 2016 года приговорили к двадцати годам заключения за участие в военных действиях в Чечне

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Осужденный на двадцать лет за активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ на территории Чечни гражданин Украины Станислав Клых, отбывающий наказание в одной из тюрем в Челябинской области, жалоб на условия содержания не имеет. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе Маргариты Павловой.

Павлова посетила Клыха, обсудила с заключенным условия содержания, в том числе возможность и качество оказания медицинской помощи. Кроме того, она осмотрела камеру, где он отбывает наказание.

"В камере сантехника исправна, есть телевизор, бачок с питьевой водой, книги, продукты питания, сигареты. В ходе беседы с уполномоченным осужденный Клых жалоб на условия содержания, а также на администрацию учреждения не предъявил. От приема пищи не отказывается, ходит на прогулку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Украинец Станислав Клых, по данным Следственного комитета России, с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимал активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых убиты не менее 30 военнослужащих и не менее 13 получили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал его виновными и приговорил к тюремному заключению.

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