Госдума приравняла один день в СИЗО к полутора дням в колонии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во третьем, окончательном чтении проект закона, которым изменяется порядок зачета времени содержания лица под стражей (до вступления приговора суда в силу) в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.

День в СИЗО за полтора в колонии

Депутаты внести поправки в статью 72 Уголовного кодекса РФ. Как пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, теперь период содержания обвиняемого под стражей до вступления в законную силу решения суда будет засчитываться в срок, в частности, при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня, а также в случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста - один день за два дня, для исправительных работ и ограничения по военной службе - один день за три дня. При обязательных работах зачет один день содержания под стражей будет засчитываться за восемь часов обязательных работ.

"В случае лишения свободы предлагается засчитывать один день содержания лица под стражей в следственном изоляторе следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима - за один день; при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за полтора дня; при отбывании наказания в колонии-поселении - за два дня", - добавил Крашенинников.

Глава комитета уточнил, что "такой порядок основывается на применении коэффициента при исчислении срока отбывания наказания, а также вида исправительного учреждения, назначаемого судом". "Изменения должны послужить гуманизации уголовно-исполнительной системы и реализации принципа справедливости", - уверен Крашенинников.

По его словам, не предусматривается распространение зачета дней проведения под стражей до суда для террористов, рецидивистов, а также помилованных осужденных к смертной казни. В настоящее время пребывание в СИЗО засчитывается день в день по отношению к сроку основного вида наказания.

"Не секрет, что в следственных изоляторах подозреваемые и обвиняемые содержатся в камерах и практически не имеют возможности для занятий каким-либо видом деятельности, в течение дня им предоставляется только часовая прогулка в прогулочном дворе. В то же время большая часть из них впоследствии приговариваются к отбыванию наказания в исправительные учреждения, условия содержания в которых значительно гуманнее. В случае принятия законопроекта он будет иметь обратную силу, так что срок отбывания наказания уменьшится у значительного числа осужденных", - добавил Крашенинников.

Зарубежная практика

Глава комитета также указал, что аналогичные законодательные нормы действуют в странах СНГ, Австрии, Дании, Германии, Швейцарии, Испании, Норвегии, Японии, КНР и других. "Зачет предварительного заключения в срок наказания производился и советским уголовным законодательством. А рассматриваемому законопроекту сегодня ровно 10 лет: 20 июня 2008 года он был внесен нами в Государственную думу", - напомнил Крашенинников.

"Закон направлен на реализацию принципа справедливости в отношении осужденных к лишению свободы и не позволит недобросовестным правоохранителям наказывать до приговора суда. Надеюсь, что данная новелла также приведет к более взвешенному подходу при избрании такой меры пресечения, как взятие под стражу", - заключил автор инициативы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин также обращал внимание на важность принимаемого закона, а также почти 10-летнюю историю его рассмотрения. По его словам, "это еще один аргумент, почему палата ведет анализ" и работает над расчисткой "законодательных завалов".