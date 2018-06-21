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Госдума приравняла один день в СИЗО к полутора дням в колонии

Общество
21 июня, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Зачет дней проведения под стражей до суда не предусматривается для террористов, рецидивистов, а также помилованных осужденных к смертной казни

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во третьем, окончательном чтении проект закона, которым изменяется порядок зачета времени содержания лица под стражей (до вступления приговора суда в силу) в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.

День в СИЗО за полтора в колонии

Депутаты внести поправки в статью 72 Уголовного кодекса РФ. Как пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, теперь период содержания обвиняемого под стражей до вступления в законную силу решения суда будет засчитываться в срок, в частности, при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня, а также в случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста - один день за два дня, для исправительных работ и ограничения по военной службе - один день за три дня. При обязательных работах зачет один день содержания под стражей будет засчитываться за восемь часов обязательных работ.

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"В случае лишения свободы предлагается засчитывать один день содержания лица под стражей в следственном изоляторе следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима - за один день; при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за полтора дня; при отбывании наказания в колонии-поселении - за два дня", - добавил Крашенинников.

Глава комитета уточнил, что "такой порядок основывается на применении коэффициента при исчислении срока отбывания наказания, а также вида исправительного учреждения, назначаемого судом". "Изменения должны послужить гуманизации уголовно-исполнительной системы и реализации принципа справедливости", - уверен Крашенинников.

По его словам, не предусматривается распространение зачета дней проведения под стражей до суда для террористов, рецидивистов, а также помилованных осужденных к смертной казни. В настоящее время пребывание в СИЗО засчитывается день в день по отношению к сроку основного вида наказания.

"Не секрет, что в следственных изоляторах подозреваемые и обвиняемые содержатся в камерах и практически не имеют возможности для занятий каким-либо видом деятельности, в течение дня им предоставляется только часовая прогулка в прогулочном дворе. В то же время большая часть из них впоследствии приговариваются к отбыванию наказания в исправительные учреждения, условия содержания в которых значительно гуманнее. В случае принятия законопроекта он будет иметь обратную силу, так что срок отбывания наказания уменьшится у значительного числа осужденных", - добавил Крашенинников.

Зарубежная практика

Глава комитета также указал, что аналогичные законодательные нормы действуют в странах СНГ, Австрии, Дании, Германии, Швейцарии, Испании, Норвегии, Японии, КНР и других. "Зачет предварительного заключения в срок наказания производился и советским уголовным законодательством. А рассматриваемому законопроекту сегодня ровно 10 лет: 20 июня 2008 года он был внесен нами в Государственную думу", - напомнил Крашенинников.

"Закон направлен на реализацию принципа справедливости в отношении осужденных к лишению свободы и не позволит недобросовестным правоохранителям наказывать до приговора суда. Надеюсь, что данная новелла также приведет к более взвешенному подходу при избрании такой меры пресечения, как взятие под стражу", - заключил автор инициативы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин также обращал внимание на важность принимаемого закона, а также почти 10-летнюю историю его рассмотрения. По его словам, "это еще один аргумент, почему палата ведет анализ" и работает над расчисткой "законодательных завалов".

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Персоны
Володин, Вячеслав Викторович Крашенинников, Павел Владимирович
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