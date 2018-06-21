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Госдума приняла законопроект об оплате работы учителей на ГИА

Общество
21 июня, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В пояснительной записке отмечается, что в некоторых регионах выплаты за сверхурочное отработанное время получают только педагоги, задействованные в проведении ЕГЭ

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматриваются оплата труда учителей, участвующих не только в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но государственной итоговой аттестации (ГИА) любых форм. Автором инициативы выступила член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова ("Единая Россия").

Законопроектом вносятся изменения в статью 47 закона "Об образовании", предусматривающие "применение гарантий и оплаты не только в отношении педагогических работников, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении ЕГЭ, а в целом в проведении ГИА-9 и ГИА-11 во всех формах". Размер и порядок выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА будут устанавливаться субъектом РФ за счет бюджетных ассигнований, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации.

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодняшний день в отдельных регионах РФ не осуществляется оплата педагогам за отработанное сверхурочное время при организации и проведении ГИА после девятого класса, либо выплаты получают только педагоги, задействованные в проведении ЕГЭ, "а в некоторых регионах продолжают отмечаться случаи неоплаты труда педагогических работников и в части организации и проведения ЕГЭ".

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