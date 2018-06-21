Дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Подмосковье 22 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. МЧС Московской области распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Подмосковье в пятницу, 22 июня.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во второй половине дня в пятницу на северо-западе Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра до 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Спасатели Подмосковья советуют жителям и гостям области своевременно закрыть форточки и окна, при необходимости отключить электричество, газ, перекрыть водопровод. В случае, если гроза застала пешехода на улице, ему рекомендовано укрыться в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.