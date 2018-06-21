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Крым просит продлить период лицензирования школ на один год

Общество
21 июня, 13:46 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 21, июня. /ТАСС

Пока лицензии получили около 90% школ, 100% учреждений системы профессионального образования, 78% детских садов и 74% учреждений дополнительного образования

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Республики Крым предложили продлить на один год - до 1 сентября 2019 года - период получения школами региона лицензий. Об этом журналистам в четверг сообщила министр образования и науки региона Наталья Гончарова.

По закону все образовательные учреждения Крыма должны получить лицензии до 1 сентября 2018 года.

"Сегодня зарегистрирован в Государственной думе законопроект о продлении периода лицензирования до 1 сентября 2019 года, так как те учебные заведения, которые остались [не получили лицензии], требуют серьезных материальных вложений как в саму базу, так и с точки зрения капитальных и текущих ремонтов", - рассказала Гончарова, отвечая на вопрос ТАСС. Она уточнила, что инициатива продления периода лицензирования школ принадлежит властям Крыма.

По ее данным, в настоящее время лицензии получили около 90% школ, 100% учреждений системы профессионального образования, 78% детских садов и 74% учреждений дополнительного образования.

Гончарова отметила, что в течение последних двух лет было недостаточное финансирование тех школ, которые еще не получили лицензии. "Данная проблема известна, часть этой потребности [в финансировании] мы имеем в этом году, часть - будем просить при формировании бюджета 2019 года. Надеемся, что Госдума поддержит нашу инициативу", - сказала министр.

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