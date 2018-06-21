Папа Римский призвал христиан стремиться к единству во имя мира

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск убежден, что все христиане должны стремиться к единству, чтобы не допускать войн. Соответствующее заявление глава Римско-католической церкви сделал, выступая в Женеве, куда он прибыл в четверг с экуменическим паломничеством по случаю 70-летия Всемирного совета церквей (ВСЦ).

"Христиане должны идти к одной совершенно определенной цели - единству. Движение в любом другом направлении ведет к разделению, что чревато войнами и разрушением, - сказал понтифик. - Господь нас призывает к единению в вере, что ведет к миру".

По прибытии в Женеву с однодневным визитом Папа Франциск встретился с президентом Швейцарии Аленом Берсе, которому преподнес копию страницы манускрипта, хранящегося в Ватиканской библиотеке. На ней изображен первый командир папской Швейцарской гвардии, основанной в 1506 году Папой Римским Юлием II.