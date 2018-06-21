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МЧС предупреждает о 30-градусной жаре в Москве и Подмосковье в ближайшие два дня

Общество
21 июня, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По данным Гидрометценра, в столице ожидается желтый уровень опасности из-за грозы и ветра

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главные управления МЧС по Москве и Московской области распространили предупреждение о 30-градусной жаре в пятницу и субботу.

"Согласно прогноза погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 и 23 июня в Москве и области ожидается жара с максимальной температурой воздуха плюс 30 градусов и выше", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В МЧС рекомендуют носить в жару светлую одежду из натуральных тканей и головной убор, а также стараться чаще находиться в тени.

Как сообщает подмосковный главк МЧС, во второй половине дня в пятницу на северо-западе Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра до 12-17 м/с. 

По данным Гидрометцентра, желтый уровень опасности объявлен в Москве 22 июня из-за ожидающихся грозы и ветра. осадки и ветер будут наблюдаться в столичном регионе с 9:00 мск  и будут продолжаться примерно 12 часов. Порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

В пятницу и ближайшие выходные в столице ожидаются не только дожди с грозами, но и температурные рекорды. По данным Гидрометцентра, в субботу столбик термометра в Москве поднимется до 30-32 градусов. Жаркой будет и пятница - прогнозируется 28-30 градусов тепла. В воскресенье температура пустится до 20-25 градусов, однако небольшие дожди будут и в этот день.

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