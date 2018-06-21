Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС хочет посмертно наградить подростка из Новочеркасска за спасение тонущего ребенка

Общество
21 июня, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Погибший Артем Ракитов был членом молодежного крыла "Российского союза спасателей" "ДонСпас"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июня. МЧС России будет ходатайствовать о награждении государственной наградой (посмертно) подростка из Новочеркасска Ростовской области, спасшего тонувшего семилетнего мальчика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России окажет содействие в ходатайстве о награждении государственной наградой Артема Ракитова - учащегося Новочеркасского колледжа, погибшего 16 июня при спасении тонущего ребенка", - сказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

Ракитов отдыхал на берегу реки Тузлов в Новочеркасске и заметил, что один из плывущих на середине реки детей начал тонуть и звать на помощь. Артем, не раздумывая, бросился в воду, за несколько секунд он доплыл до уже начавшего захлебываться ребенка, вытащил его на поверхность воды и стал подталкивать к берегу. Благодаря этому мальчик смог самостоятельно добраться до берега, где взрослые помогли ему выбраться из воды.

Однако, вытолкнув ребенка, Артем внезапно начал сам тонуть. Очевидцы происшествия кинулись ему на помощь, но не смогли сразу найти ушедшего под воду подростка. Когда его достали из воды, прошло уже более 10 минут. На берегу медики боролись за его жизнь 40 минут.

Артем учился на втором курсе Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления по специальности "Пожарная безопасность" и был членом молодежного крыла "Российского союза спасателей" "ДонСпас".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Персоны
Зиничев, Евгений Николаевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
2
Сбербанк изменит свою программу лояльности
3
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
ПФР заверил, что никто не выйдет в 2019 г. на "обычную" пенсию, если возраст будет повышен
6
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
7
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости