МЧС хочет посмертно наградить подростка из Новочеркасска за спасение тонущего ребенка

ТАСС, 21 июня. МЧС России будет ходатайствовать о награждении государственной наградой (посмертно) подростка из Новочеркасска Ростовской области, спасшего тонувшего семилетнего мальчика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России окажет содействие в ходатайстве о награждении государственной наградой Артема Ракитова - учащегося Новочеркасского колледжа, погибшего 16 июня при спасении тонущего ребенка", - сказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

Ракитов отдыхал на берегу реки Тузлов в Новочеркасске и заметил, что один из плывущих на середине реки детей начал тонуть и звать на помощь. Артем, не раздумывая, бросился в воду, за несколько секунд он доплыл до уже начавшего захлебываться ребенка, вытащил его на поверхность воды и стал подталкивать к берегу. Благодаря этому мальчик смог самостоятельно добраться до берега, где взрослые помогли ему выбраться из воды.

Однако, вытолкнув ребенка, Артем внезапно начал сам тонуть. Очевидцы происшествия кинулись ему на помощь, но не смогли сразу найти ушедшего под воду подростка. Когда его достали из воды, прошло уже более 10 минут. На берегу медики боролись за его жизнь 40 минут.

Артем учился на втором курсе Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления по специальности "Пожарная безопасность" и был членом молодежного крыла "Российского союза спасателей" "ДонСпас".