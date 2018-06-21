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"Единая Россия" подготовит предложения по пенсионной реформе ко II чтению законопроекта

Общество
21 июня, 14:38 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 21, июня. /ТАСС

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что поступившие предложения должны быть учтены во второй редакции закона

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СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" соберет в регионах и обобщит предложения по пенсионной реформе, после чего направит их в Госдуму перед вторым чтением соответствующего законопроекта. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на форуме партийных проектов в Ставрополе.

"Тема острая, она волнует и затрагивает практически всех и каждого... Процедура принятия закона предусматривает широкое обсуждение, регионы должны высказаться, представители законодательной власти, высшие должностные лица субъектов, самое главное - жители. Партия должна стать участником процесса, поступившие предложения должны быть учтены во второй редакции закона", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума.

Турчак отметил, что в организации обсуждений примет участие вся сеть региональных отделений партии. "Серия обсуждений стартует в понедельник, обсуждения должны проходить с участием отраслевых союзов, пенсионеров, работодателей, всех заинтересованных. Все предложения будут обобщены и направлены в Государственную думу", - пояснил он.

При этом секретарь Генсовета "Единой России" отметил, что партия не занимает позицию соглашательства. "Эти изменения давно назрели, и их необходимо реализовывать. Любые решения должны быть максимально взвешенными. Наш ориентир - реальный рост доходов пенсионеров и обеспечение стабильности пенсионной системы на годы вперед", - сказал Турчак.

В Ставрополе проходит форум первичных отделений "Единой России" в Северо-Кавказском федеральном округе. По итогам работы трех дискуссионных площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума.

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