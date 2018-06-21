Москалькова объяснила, почему украинскому омбудсмену отказали в посещении Сенцова

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова объяснила, что ее украинской коллеге Людмиле Денисовой отказали в посещении Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку к терактам, из-за невыполнения необходимых по законодательству процедур.

"Людмила Денисова обратилась ко мне со списком граждан Украины, большинство из которых имеют два гражданства (а иногда нет украинского паспорта, но поскольку украинская власть не вынесла специального решения, их все равно считают гражданами Украины - такая ситуация например с Сенцовым)", - сказала Москалькова.

"Когда она прибыла в Россию после разговора президентов Владимира Путина и Петра Порошенко, она могла убедиться, что Россия свободна для перемещения, что любой гражданин Украины может сюда прийти, ездить по стране, убедиться в доброжелательности россиян и красотах природы. Но попасть на режимные объекты без соблюдения установленных нашим законодательством процедур невозможно", - подчеркнула она.

Российский омбудсмен напомнила, что сейчас идет работа над "дорожной картой" для взаимного посещения заключенных, в списке Денисовой - 34 человека, в российском - также 34.

Украинский омбудсмен приехала в Россию еще на прошлой неделе, однако с тех пор уже несколько раз нарушила договоренности о встрече и первых посещениях осужденных. Денисова по собственной инициативе сначала отправилась в Салехард, где отбывает наказание Олег Сенцов, затем во Владимир, где содержится Николай Карпюк, а в понедельник - в московское "Лефортово" к Роману Сущенко. Ни в одно из учреждений она допущена не была.

В результате оказалась сорванной встреча с Москальковой, которая первоначально должна была состояться в Омске в минувшую субботу. В итоге Москалькова не смогла отправиться на Украину, чтобы посетить в Херсоне главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В сложившихся условиях российский омбудсмен предложила своей украинской коллеге встретиться 18 июня в Москве. В ходе этой встречи, Москалькова предложила украинскому омбудсмену обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и на Украине.