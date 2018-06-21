Московской высшей школе социальных и экономических наук отказали в аккредитации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор отказал в государственной аккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук, также известной как "Шанинка". Соответствующий приказ в четверг опубликован на сайте ведомства.

"...приказываю отказать образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук" в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки", - говорится в приказе за подписью главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Частный вуз "Московская высшая школа социальных и экономических наук" открылся в 1995 году. В вузе функционируют пять факультетов, на которых ежегодно обучается более 300 слушателей.