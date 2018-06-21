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Московской высшей школе социальных и экономических наук отказали в аккредитации

Общество
21 июня, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В "Шанинке" обучаются более 300 слушателей

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© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор отказал в государственной аккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук, также известной как "Шанинка". Соответствующий приказ в четверг опубликован на сайте ведомства.

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"...приказываю отказать образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук" в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки", - говорится в приказе за подписью главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Частный вуз "Московская высшая школа социальных и экономических наук" открылся в 1995 году. В вузе функционируют пять факультетов, на которых ежегодно обучается более 300 слушателей.

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