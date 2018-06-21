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Папа Римский заявил, что путь к единству без России невозможен

Общество
21 июня, 14:47 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Понтифик призвал христиан сохранять единство, чтобы не допускать войн

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ЖЕНЕВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Римский Франциск убежден, что путь к единству без России невозможен. Он сказал об этом в короткой беседе с ТАСС по пути в Женеву, куда он совершает в четверг однодневное экуменическое паломничество по случаю 70-летия Всемирного совета церквей (ВСЦ).

Приветствуя журналистов своего пресс-пула, Франциск охарактеризовал поездку в Женеву как "путешествие к единству, отмеченное стремлением к единству". "Без России путь к единству невозможен", - сказал папа Франциск ТАСС.

В своем обращении в Экуменическом центре ВСЦ по прибытии Франциск заявил, что христиане должны сохранять единство, чтобы не допускать войн.

ВСЦ - крупная международная христианская организация, объединяющая 348 христианских церквей из более чем ста стран, в которых состоят около 400 млн верующих. Римско-католическая церковь, в отличие от Московского патриархата, у которого есть постоянное представительство при ВСЦ, не входит в него. Вместе с тем с 1965 года Святой престол взаимодействует с этой организацией по гуманитарным вопросам.

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