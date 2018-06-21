Консулу РФ отказали в посещении Вышинского

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в среду получила отказ из МИД Украины в посещении российским консулом журналиста агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Вчера мы получили отказ о посещении нашим консулом Вышинского из МИД Украины", - сказала она журналистам в четверг.

Москалькова направила обращение руководству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой разрешить украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой посетить осужденного в РФ украинского разведчика Романа Сущенко.

"По Сущенко я направила такое обращение в руководство ФСИН с просьбой предоставить разрешение вместе со мной посетить его", - сказала она.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже в России. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину Сущенко не признал.

Уполномоченный по правам человека в России считает, что в вопросе реализации дорожной карты двух омбудсменов по взаимному посещению заключенных мяч сейчас находится на стороне Украины.

"Я считаю, что мяч на стороне Украины", - сказала она в четверг, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. "Все сейчас упирается в то, что мы не можем договориться по второму шагу. Я считаю, что раз я посетила в Омске человека, то зеркально имею право рассчитывать на посещение гражданина России на территории Украины, - пояснила омбудсмен. - Мне такое право пока не дается".