Верховный суд РФ инициировал реформу структуры военных судов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Верховный суд России инициировал реформу структуры военных судов, внеся в Госдуму соответствующий законопроект. Как сообщил на заседании пленума Верховного суда (ВС) зампредседателя ВС - председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик, законопроект разработан в связи с реформой судебной системы и созданием самостоятельных апелляционных и кассационных судов.

В настоящее время в России действуют 12 окружных (флотских) и 107 гарнизонных военных судов (в том числе пять - за пределами РФ в составе российских военных баз в Армении, Казахстане, Молдове и Таджикистане). Военные суды осуществляют правосудие не только в Вооруженных силах, но и в других формированиях, где предусмотрена военная служба: Росгвардии, ФСБ, МЧС и других федеральных органах власти. При чем, как отметил Хомчик, "численность военнослужащих в таких войсках, воинских формированиях и органах сопоставима с численностью личного состава Вооруженных сил". Он напомнил, что военные суды РФ образуют самостоятельную систему специализированных судов с учетом расположения воинских подразделений.

Подготовленный законопроект приведет структуру военных судов в соответствие с реформой судебной системы, где каждая инстанция (первая, апелляционная и кассационная) будут в отдельном суде. По словам Владимира Хомчика, 3-й окружной военный суд в Одинцове предлагается преобразовать в Апелляционный военный суд, а Западно-Сибирский окружной военный суд в Новосибирске - в Кассационный военный суд. На них будут замыкаться девять окружных военных судов. Апелляционный суд по делам военнослужащих станет вышестоящей апелляционной инстанцией по отношению к окружным военным судам, кассационный суд по делам военнослужащих - судом третьей инстанции к гарнизонным судам.

"Дополнительных расходов создание кассационного и апелляционного судов по делам военнослужащих не потребует, поскольку их предполагается создавать на базе действующих окружных военных судов", - отметил Владимир Хомчик.

Кроме того, Приволжский окружной военный суд в Самаре и Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге предлагается объединить в один Приволжско-Уральский окружной военный суд с дислокацией в Екатеринбурге и судебным присутствием окружного суда в Самаре. Также планируется объединить 14 гарнизонных судов в 7 (Владимирский и 95-й, Балашихинский и Реутовский гарнизонные суды, 94-й и 235-й в Москве, Краснознаменский и Одинцовский в Одинцове, в подведомственности Московского окружного военного суда, 101-й и Оренбургский гарнизонные суды в один суд, передав его по подведомственности в Приволжско-Уральский окружной суд, Омский и 61-й, Черемховский и Иркутский гарнизонные военные суды, передав их по подведомственности в Восточно-Сибирский окружной военный суд).

Новая структура военных судов будет создана к 1 июля 2019 года.