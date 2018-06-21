Участники из шести стран выступят на конкурсе патриотических песен в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Международный конкурс патриотический песни "Сердцем причастны", который откроется в Новгородской области 29 июня, соберет 36 исполнителей и коллективов из регионов России и из-за рубежа, сообщил в четверг ТАСС организатор Сергей Куличкин.

"Конкурс пройдет в городе Холме Новгородской области с 29 июня по 1 июля. Мы ожидаем участников из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Армении. Много участников из наших регионов: приедут из Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы, Липецкой области, Смоленска, Стерлитамака, Урала. Всего 36 исполнителей и коллективов", - сказал Куличкин.

Участники исполнят песни патриотической тематики. Кроме концертных выступлений в программе трехдневного фестиваля предусмотрены показательные выступления по рукопашному бою, посещение воинских мемориалов, встречи ветеранов Вооруженных сил.

Председателем жюри станет заслуженный артист России Олег Кухта, ветеран боевых действий в Чечне, офицер спецназа ГРУ в отставке, добавил Куличкин.

По словам организатора, в рамках программы запланировано открытие бюста уроженцу города, гвардии младшему сержанту Евгению Исакову, погибшему в 2000 году в составе 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка в Чечне. В ходе двухдневного эпизода второй чеченской войны бойцы роты выдержали нападения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. За проявленное мужество 22 десантникам присвоили звание Героя России, Орденом Мужества наградили 68 солдат, все, кроме шестерых, получили награды посмертно.

В прошлом году в дни конкурса в Холме открыли памятник основателю Воздушно-десантных войск Василию Маргелову.