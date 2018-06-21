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В СЖР считают, что жилеты "Пресса" могут предотвратить задержания журналистов на митингах

Общество
21 июня, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Глава Союза Владимир Соловьев уточнил, что не раз поднимал этот вопрос на профильных совещаниях в Госдуме

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Жилеты "Пресса" для быстрой идентификации работников СМИ на крупных массовых мероприятиях помогут избежать задержания журналистов сотрудниками правоохранительных органов. Такое мнение в четверг высказал ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

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Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что группа российских журналистов, включая корреспондента издания, направила Комитету против пыток ООН доклад, в котором перечислены случаи давления на журналистов в РФ за период с 2012 по 2018 год. В качестве примеров, в том числе, приведены многочисленные задержания журналистов во время несогласованных митингов.

"В случае массовых мероприятий, где могут возникнуть сложности, конечно, журналистам лучше находится в ярких жилетах с надписью "Пресса"/PRESS", - сказал Соловьев, уточнив, что не раз поднимал данный вопрос на профильных совещаниях в Госдуме. Он также проинформировал, что была достигнута договоренность с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым о том, "чтобы все вопросы взаимодействия полиции и журналистов, где возникают любые претензии, решать оперативно".

Соловьев призвал коллег обращаться в СЖР, который, в свою очередь, обязуется способствовать решению спорных вопросов.

Глава СЖР также рассказал о том, что с МВД РФ ведутся переговоры о том, чтобы сотрудники полиции признавали удостоверения СЖР и карточки Международной федерации журналистов.

Ранее было объявлено о создании рабочей группы СЖР и МВД, которая поспособствует решению претензий со стороны СМИ к органам правопорядка и наоборот.

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