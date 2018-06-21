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Кабмин не планирует принимать отдельный закон для регулирования рынка вейпов

Общество
21 июня, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В настоящее время такой рынок законодательно не регулируется

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство не планирует выводить регулирование рынка электронных сигарет в отдельный законопроект, сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Вопрос о регулировании рынка вейпов, электронных сигарет и других альтернативных устройств для курения обсуждался во вторник, 19 июня, на совещании с участием вице-премьеров РФ Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой, сообщило ранее издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями встречи. По его данным, на совещании вице-премьеры договорились не вводить отдельное регулирование для вейпов и электронных сигарет, то есть они должны попадать под действие законодательства, регулирующего обычную табачную продукцию.

На соответствующий запрос ТАСС в секретариате Голиковой подтвердили, что "отдельного закона не планируется".

История вопроса

Сейчас рынок вейпов и электронных систем нагревания табака законодательно не регулируется, их потребление никак не ограничено. Действует лишь стандарт на нагреваемый табак и на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов), однако их применение является добровольным.

На одинаковом регулировании как обычных, так и электронных сигарет настаивал Минздрав. В частности, в антитабачной концепции прописана возможность запрета на курение вейпов и электронных сигарет в кафе, ресторанах и других общественных местах по аналогии с обычными сигаретами. При этом стратегия Минздрава по формированию здорового образа жизни содержит предложение ограничить продажу вейпов и электронных сигарет так же, как обычных, то есть запретить открытую выкладку этой продукции в магазинах. Поддерживает единое регулирование Роспотребнадзор и Минпромторг.

Представители рынка выступают за раздельное, более либеральное регулирование рынка электронных сигарет, поскольку, по их данным, в дыме такой альтернативной продукции содержится меньше вредных веществ. Однако авторы законодательных инициатив о едином регулировании рынков электронных и обычных сигарет считают, что употребление альтернативных продуктов для курения стимулирует потребление табака и вырабатывает такие же поведенческие характеристики, как у потребителей обычных сигарет.

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