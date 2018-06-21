В Риме впервые представили самую раннюю работу Леонардо да Винчи

РИМ, 21 июня. /ТАСС/. Журналисты в четверг в Ассоциации иностранной прессы в Риме смогли увидеть впервые показанную публике самую раннюю работу Леонардо да Винчи (1452-1519). Ее гений Возрождения выполнил в 19-летнем возрасте. На керамической плитке Леонардо да Винчи изобразил архангела Гавриила.

Согласно выводам профессора Эрнесто Солари, исследователя творчества Леонардо, на протяжении трех лет занимавшегося изучением произведения, которое долгое время хранилось у потомков аристократической семьи Фениче ди Равелло, на портрете в профиль художник изобразил самого себя. "Таким образом он решил увековечить память о том, как он из студента и подмастерья стал художником", - сказал Солари.

Ему вместе со специалистом в области графологии Иваной Розой Бонфантино удалось атрибутировать небольшую плитку благодаря личной подписи Леонардо. После кропотливого изучения у них получилось разгадать зашифрованную надпись, на которой указаны инициалы Леонардо да Винчи, год его рождения (1452), а также число архангела Гавриила (72) и год создания работы (1471). "Ребус - ими Леонардо увлекался всю жизнь - разгадывается так: "Я Леонардо (52), я архангел Гавриил (72)", - утверждает профессор.

От "винкуса" Винчи к загадкам искусства

"Мы всегда знали о зрелом периоде творца, но почти ничего не знаем о творчестве молодого Леонардо", - сказал ученый. Он рассказал, что молодой Леонардо работал на керамической фабрике своего деда в Тоскане и создавал для плитки рисунки. Часто их мотивами был "винкус". От этого латинского слова собственно происходит название родного города Леонардо - Винчи. Так древние римляне называли иву, ветками которой подвязывали виноградные лозы. Они также используются для плетения корзин, и эти деревья в изобилии растут вдоль речки в Винчи. Сплетение этих веток - это те же ребусы из букв и цифр, в которых Леонардо зашифровывал свои послания.

В пользу теории Солари говорит то, что портрет архангела был создан при помощи специальной машины, которую придумал Леонардо. И зарисовки этого аппарата есть в одном из его кодексов, который хранится в Винздоре. В ближайшее время копия этого "станка", назначение которого долго не удавалось понять, вместе с копией майолики с архангелом поступит в римский музей изобретений да Винчи. Стоимость оригинала, который пока остается в частных руках, Солари назвать затруднился. "Это - первая художественная работа Леонардо, она бесценна", - сказал он.

Как любое новое "открытие" в мире Леонардо, и это последнее рождает множество вопросов. Например, единственное ли это произведение гения, выполненное на керамической плитке? Могли ли сохраниться другие работы, возможно, не подписанные, как архангел Гавриил? Как плитка оказалась у Иоанны Арагонской в 1499 году и где находилась с момента создания. Солари полагает, что художник подарил автопортрет герцогине, которая в тот же год передарила его своему вассалу Фениче ди Равеллоза исправную службу. Именно его потомки обратили внимание на странные знаки и, зная, что майолика представляет определенную ценность, обратились за помощью к специалистам.

Цифра 72 уже фигурировала на холстах Леонардо. В частности, ранее специалисты обнаруживали ее на знаменитом портрете "Джоконды". В целом разные исследователи придерживаются достаточно противоречивых мнений в отношении извечных вопросов о творчестве Леонардо, которое продолжает изобиловать загадками.