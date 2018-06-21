СМИ: лауреат Нобелевской премии Варгас Льоса попал в больницу в Испании

ТАСС, 21 июня. Лауреат Нобелевской премии перуанский писатель Марио Варгас Льоса в четверг госпитализирован в испанской столице после того, как упал в своем доме в Мадриде. Как сообщило агентство EFE, у 82-летнего литератора диагностировали, в частности, ушиб левого бедра.

После падения у Варгаса Льосы "возникла сильная боль" и он обратился за помощью врачей, сообщили сотрудники мадридской больницы, куда был доставлен писатель. После обследования у него не выявлено переломов, однако в результате ушиба образовалась обширная гематома. Литератору рекомендовано остаться на некоторое время в больнице под наблюдением медиков.

Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы в 2010 году. Он является членом Перуанской академии, преподавал в ряде университетов мира. В 1990 году выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в Перу.

На русский язык переведен ряд его произведений. Книги "Капитан Панталеон и рота добрых услуг", "Зеленый дом", "Тетушка Хулия и писака", "Война конца света", "Нечистивец, или Праздник Козла", "Похвальное слово мачехе" стали мировыми бестселлерами.