Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Москвы не согласовали проведение четырех митингов против повышения пенсионного возраста 1, 3 и 4 июля в центре города. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр столичного правительства, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее Власти Москвы получили четыре заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста 1,3 и 4 июля от Либертарианской партии России, "Партии Прогресса", "Яблока" и оппозиционной организации "Левый фронт".

"В правительство Москвы поступило четыре уведомления о проведении публичных мероприятий 1, 3 и 4 июля. В настоящее время в городе находится предельное количество гостей, с таким наплывом туристов Москва не сталкивалась много десятилетий. Все городские системы, в том числе системы обеспечения комплексной безопасности и правопорядка, работают в усиленном режиме. Проведение дополнительных массовых публичных мероприятий в городе, особенно в местах, заявленных организаторами - Бульварное кольцо, площадь Революции, Тверской бульвар - в настоящий момент является и неуместным и опасным с точки зрения обеспечения безопасности как горожан, так и туристов", - сказал Черников.

Кабинет министров 14 июня одобрил законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет. Пенсионный возраст для мужчин и женщин сейчас составляет 60 и 55 лет соответственно.

Ранее сообщалось, что в связи с указом президента с 25 мая по 25 июля собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, разрешено проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей. Органы местного самоуправления должны согласовывать все массовые акции во время проведения чемпионата мира по футболу с МВД и ФСБ России. Одиночные пикеты, ранее не требовавшие согласования, также запрещены.