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Экспроприация дома Гитлера может обойтись Австрии в €1,23 млн

Общество
21 июня, 16:40 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Ранее власти страны выплатили бывшей владелице дома отступные в €310 тыс., но она подала в суд

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ВЕНА, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Бывшая владелица дома в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился Адольф Гитлер (1889-1945), может претендовать в результате его экспроприации на компенсацию в размере €1,23 млн.

Именно в эту сумму оценила стоимость дома независимая экспертиза, проведения которой потребовала экс-хозяйка постройки.

Как пишет Австрийское агентство печати, власти Австрии выплатили бывшей владелице отступные в размере €310 тыс., однако она решила подать иск с требованием большей компенсации. Суд затребовал проведения независимой экспертизы, которая в итоге установила, что эта недвижимость стоит дороже из-за своих особенностей и оценивается в €1,23 млн.

В связи с этим адвокат истца Герхард Лебич заявил, что власти Австрии неспособны сделать серьезное предложение и с момента решения суда об экспроприации каждый раз предлагали меньшие суммы. Теперь сторонам предстоит урегулировать новый спор в срок до 30 июня.

Экспроприация дома

Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии принял в 2016 году "Федеральный закон об экспроприации недвижимости по адресу Зальцбургер Форштадт дом 15 в городе Браунау-на-Инне" (дом, где родился Гитлер), который вступил в силу в 2017 году. Согласно закону, недвижимость в принудительном порядке переходит в собственность Австрийской Республики после выплаты суммы отступных прежнему собственнику, сумму которых предстояло определить МВД. Власти затем приняли решение, что дом Гитлера будет реконструирован и его отдадут в пользование под социальные нужды.

Бывшая владелица дома Герлинде Поммер-Англохер не согласилась с этим и направила в Конституционный суд Австрии ходатайство о признании недействительным закона об экспроприации. Конституционный суд в июне 2017 года постановил, что закон соответствует нормам и отчуждение дома позволит воспрепятствовать его использованию в качестве места для паломничества сторонников режима национал-социализма.

Лидер Третьего рейха Адольф Гитлер был австрийцем и родился в деревне Рансхофен, которая со временем вошла в состав города Браунау-на-Инне. Летом 2016 года правительство Австрии решило изъять дом в Браунау-на-Инне, но для этого потребовалось утвердить соответствующий законопроект, потому что собственница отказывалась отдать его в пользу государства. До 1965 года в этом трехэтажном здании постройки XVII века располагалась библиотека, затем некоторое время - отделение банка и школа. С 1977 и вплоть до 2011 года в нем находились мастерские и приют для людей с ограниченными возможностями.

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