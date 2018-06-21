Японской принцессе в Казани подарили книгу о Казанской иконе Божией Матери

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан подарил японской принцессе Хисако Такамадо, которая находится с визитом в России, книгу о Казанской иконе Божией Матери, передает корреспондент ТАСС из Благовещенского собора Казанского кремля, где был вручен подарок.

В столицу Татарстана принцесса Хисако прибыла в среду. В четверг утром она посетила экспозицию Национального музея Татарстана, потом отправилась на территорию Казанского кремля. Там она зашла в мечеть Кул-Шариф. Принцессу встретил имам мечети Ильфар хазрат Хасанов. Он показал ей макет мечети, расположенный в зале на первом этаже, а потом проводил в молельный зал на второй этаж. Перед входом в него полагается снять обувь, что и делала принцесса и сопровождающие ее члены делегации.

Осмотрев мечеть, принцесса посетила расположенный неподалеку Благовещенский собор, где ее встретил владыка Феофан. "Этот собор - эталон нашего зодчества", - сказал он, добавив, что его строительство началось в XVII веке. Затем митрополит преподнес принцессе Хисако книгу с историей Казанской иконы Божией Матери. После этого гостья поехала на центральную улицу Казани - Баумана, там она зашла в один из магазинов и купила сувениров.

Принцесса является почетным председателем Японской ассоциации футбола, поэтому одной из целей ее визита в Казань стала встреча с национальной сборной, которая здесь базируется во время чемпионата мира. В четверг принцесса посетила тренировку своей команды.

19 июня она присутствовала на матче сборной Японии против команды Колумбии в Саранске, а также осмотрела музей имени Степана Эрьзи и краеведческий музей города. В планах принцессы также посещение Екатеринбурга, где пройдет матч между национальной сборной и сенегальцами.

С 1998 года принцесса приезжает на все чемпионаты мира по футболу, подбадривая свою команду. Ее поездка стала первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию. До этого член японской императорской семьи в последний раз посетил Россию в 1916 году в качестве представителя союзной державы во время Первой мировой войны.