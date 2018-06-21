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Гутерриш принял участие в церемонии гашения конверта в честь 70-летия ООН в РФ

Общество
21 июня, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В мероприятии также принял участие глава Россвязи Олег Духовницкий

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита в Москву принял участие в торжественной церемонии гашения юбилейного почтового конверта, посвященного 70-летию деятельности Организации в России. В мероприятии, которое прошло в четверг, также принял участие глава Россвязи Олег Духовницкий.

"Взаимодействие между Россией и ООН является основополагающим, и мы верим, что дух сотрудничества необходим для того, чтобы отвечать на вызовы современного мира", - отметил Гутерриш.

"Основой мира во всем мире является способность людей общаться. Сегодня мы используем интернет, электронную почту и другие современные средства, но не стоит забывать, что раньше основным средством коммуникации были письма, - продолжил генсек. - Сегодня почтовые отделения выглядят по-разному, но смысл один и тот же - соединять людей. Именно для этой цели также создавалась ООН".

На конверт наклеена марка из серии, выпущенной в 2015 году в честь 70-летия создания самой Организации, что, по словам организаторов, символизирует связь между двумя событиями. Инициатором выпуска конверта выступила Российская ассоциация содействия ООН совместно с Информцентром ООН в Москве.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Духовницкий, Олег Геннадьевич
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