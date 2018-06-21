В Думу внесен проект о наказании чиновников, не обеспечивших вовремя россиян лекарствами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Законопроект о дисквалификации и штрафах для чиновников за несвоевременное или оказанное не в полном объеме обеспечение граждан лекарствами или специализированными продуктами лечебного питания внесен в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил в четверг автор инициативы, член Совета Федерации Антон Беляков.

Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Автор инициативы предлагает наказывать должностные лица за такое правонарушение дисквалификацией на срок от двух до трех лет или штрафом в размере от 100 тыс. до 600 тыс. рублей.

"По данным Росздравнадзора, по итогам первого полугодия 2017 года обеспеченность жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (ЖНВЛП) составила в среднем по стране всего 65%. По результатам опроса Лиги защитников пациентов, более 70% российских льготников испытывают серьезные проблемы при получении бесплатных, гарантированных законом лекарств", - сказал сенатор.

Так, уточнил сенатор, при отсутствии четко установленных стандартов лечения онкологии регионы все чаще отменяют выдачу назначенных в федеральных институтах лекарств, осуществляя их замену на более доступные и зачастую менее эффективные препараты. "Среди причин ухудшения лекарственного обеспечения в России чаще всего называют дефицит бюджетных средств регионов и сокращение выпуска ряда лекарственных средств как нерентабельных. Но не менее важным фактором является несовершенство процедуры планирования и анализа потребностей населения при осуществлении госзакупок, а в некоторых случаях усматривается и наличие коррупционной составляющей", - считает Беляков.

Он привел результаты мониторинга, проведенного фондом "Здоровье" совместно с активистами Общероссийского народного фронта, по результатам которого большинство регионов составляют свои списки льготных лекарств не из препаратов федерального перечня ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством, а из лекарств, цены на которые подвержены значительному росту. "Подобная политика уже привела к тому, что в ряде субъектов в региональные перечни не попали препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний, при том что в них были включены лекарства с недоказанной эффективностью и даже гомеопатические препараты", - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, если конкретный чиновник будет нести личную ответственность за несвоевременную закупку ЖНВЛП, случаи необеспечения пациентов требуемыми медикаментами заметно уменьшатся.