Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Первый канал объяснил отсутствие в своей сетке вещания выпуска программы Владимира Познера с подготовленным интервью с писателем Эдуардом Лимоновым.

"В связи с чемпионатом мира сетка канала претерпела значительные изменения. Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты таким образом, включая программу "Познер", временно в эфир не выходят, - сказали ТАСС в пресс-службе Первого канала. - Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами".

Ранее телеведущий Владимир Познер в подтвердил снятие программы изданию znak.com, отказавшись назвать причины такого решения телеканала.

При этом ведущий выразил надежду, что интервью с Лимоновым выйдет в эфир в будущем.