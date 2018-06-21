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Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым

Общество
21 июня, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Отмечается, что отсутствие выпуска связано со спецверсткой на время ЧМ

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Владимир Познер

Владимир Познер

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Первый канал объяснил отсутствие в своей сетке вещания выпуска программы Владимира Познера с подготовленным интервью с писателем Эдуардом Лимоновым.

"В связи с чемпионатом мира сетка канала претерпела значительные изменения. Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты таким образом, включая программу "Познер", временно в эфир не выходят, - сказали ТАСС в пресс-службе Первого канала. - Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами".

Ранее телеведущий Владимир Познер в подтвердил снятие программы изданию znak.com, отказавшись назвать причины такого решения телеканала.

При этом ведущий выразил надежду, что интервью с Лимоновым выйдет в эфир в будущем.

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