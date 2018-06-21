Нижегородская область будет совершенствовать поддержку бизнеса вместе с "Деловой Россией"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области и общественная организация "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития мер поддержки бизнеса в регионе. Об этом ТАСС в четверг сообщил врио губернатора региона Глеб Никитин.

"Мы планируем совместно с "Деловой Россией" готовить предложения по совершенствованию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по развитию инвестиционной деятельности и улучшению инвестклимата, а также работать над внедрением лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Нижегородской области", - рассказал Никитин.

В свою очередь, президент "Деловой России" Алексей Репик подчеркнул важность соглашения и готовность работать на результат. "Нам очень не хватает Глеба Никитина в Минпроме РФ, но зато мы получили безусловного единомышленника в Нижегородской области. Кроме того, в регионе одно из самых активных и профессиональных отделений "Деловой России", - отметил он.

По его словам, всего на сегодняшний день заключено 12 таких соглашений с регионами РФ.