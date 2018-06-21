Роструд напомнил про режим работы и отдыха в жару

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Работодатель обязан обеспечивать своим сотрудникам нормальные условия на каждом рабочем месте, а если температура воздуха в рабочем помещении превышает 28,5 градуса - сокращать продолжительность рабочего дня и обеспечивать сотрудников питьевой водой. Об этом говорится в сообщении Роструда в четверг.

Ранее главные управления МЧС по Москве и Московской области распространили предупреждение о 30-градусной жаре в пятницу и субботу.

"Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда", - говорится в сообщении.

В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами, пояснили в надзорном ведомстве.

"Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 градуса - на четыре часа", - отмечается в пресс-релизе.

При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением, например ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении температуры воздуха 26,5 градуса и выше, сообщили в Роструде.

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