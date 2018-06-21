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Минприроды предложило штрафовать предприятия без систем контроля выбросов

Общество
21 июня, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Штраф предлагается установить для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минприроды предложило штрафовать предприятия без систем контроля выбросов загрязняющих веществ, соответствующий законопроект внесен в правительство РФ. Об этом в четверг сообщает пресс-служба министерства.

"В соответствии с законопроектом, за невыполнение требований по оснащению стационарных источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля и их эксплуатации предусматривается ответственность в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей; для юридических лиц от 100 тыс. до 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении Минприроды.

Отмечается, что в случае предоставления недостоверной информации о показателях выбросов и сбросов загрязняющих веществ предусмотрен административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Кроме того, за повторное совершение административных правонарушений устанавливается повышенная административная ответственность, вплоть до дисквалификации должностных лиц.

Ранее Госдумой в первом чтении был принят законопроект об оборудовании системами автоматического контроля источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ на предприятиях. Законопроект направлен на решение проблем, связанных с исполнением требований природоохранного законодательства по оснащению с 1 января 2019 года крупных предприятий системами непрерывного автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

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