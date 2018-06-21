Заключенные в Ярославской области создали памятник Неизвестному солдату

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Заключенные исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области создали деревянный двухметровый памятник Неизвестному солдату, монумент открыли в четверг, в преддверии Дня памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.

"Сейчас на плацу учреждения стоит двухметровая резная статуя из цельного дерева. Русский воин без головного убора в знак светлой памяти граждан, павших в годы Великой Отечественной войны. В руках - тяжелый меч, разбивающий нацистскую свастику, под ногами - массивная груда камней, символизирующая нелегкий путь советских солдат- освободителей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, идея создания памятника возникла у осужденных около трех месяцев назад. Они сами разработали проект мемориала, подобрали необходимые материалы.

"Главный создатель вот уже более восьми лет трудится в церковной мастерской в храме Рождества Пресвятой Богородицы при учреждении. До осуждения плотничеством не занимался", - уточняет пресс-служба.

Мастер научился резьбе по дереву в колонии, где уже создал несколько икон и сувениров. После освобождения он хотел бы открыть свою мастерскую и обучать молодых людей.