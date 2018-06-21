Митрополит Ювеналий освятит храмы Никитского монастыря в Подмосковье

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Чин великого освящения двух храмов бывшего Никитского монастыря в подмосковной Кашире совершит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 24 июня, сообщает в четверг Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"24 июня 2018 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершит в Кашире чин великого освящения храмов бывшего Никитского монастыря - Преображенского собора и Никитского храма - отреставрированных благодаря поддержке правительства Московской области и средствам, собранным Благотворительным фондом Московской епархии по восстановлению порушенных святынь", - говорится в сообщении.

Полномасштабные реставрационные мероприятия были начаты в апреле 2016 года. Для воссоздания исторического облика монастырского комплекса территория была полностью очищена от строительного мусора и пристроек советского периода. В Преображенском соборе и Никитском храме проведены противоаварийные и реставрационные работы. Были усилены фундаменты Никитского храма, достроена ротонда с куполом, заново построена колокольня, отделаны наружный фасад и внутреннее убранство храма и трапезной.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева из бюджетов Московской области и Каширы было решено выделить средства на благоустройство территории Никитского монастыря. На эти средства произведено полное мощение территории монастыря, устройство забора и озеленение. Кроме того, глава региона подарил большой колокол в новую звонницу Никитского монастыря.

Никитский монастырь в Кашире был одним из крупнейших в Подмосковье. К 1915 году обители проживало 249 монахинь и послушниц. После революционных событий монастырь был преобразован в трудовую артель, а в 1922 году - закрыт. Четыре из пяти барабанов с куполами Преображенского собора разрушили, а внутри устроили склад, Никитскую церковь приспособили под клуб, колокольню и ротонду церкви разобрали.

Преображенский храм был передан Церкви в 1998 году. Здание Никитского храма долгое время являлось предметом имущественных споров, поскольку в 1990-е годы оно было приватизировано, несмотря на паспорт памятника архитектуры и зодчества. В июле 2007 года храм был выставлен на торги как складское помещение, что было оспорено в судебном порядке. В 2009 году Никитский храм также был передан Церкви, в 2015 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия была принята благотворительная программа по восстановлению комплекса зданий Никитского монастыря.