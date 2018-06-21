В ООН раскритиковали решение парламента Канады легализовать марихуану

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) сожалеет о решении Канады легализовать употребление марихуаны, которое противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками. Об этом заявили в четверг в штаб-квартире УНП ООН в отделении всемирной организации в Вене.

"Управление ООН по наркотикам и преступности выражает сожаление в связи с решением канадского парламента о легализации марихуаны для немедицинского использования. Как отметил Международный комитет по контролю над наркотиками в своем заявлении от 21 июня, это решение противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками, подрывает международно-правовые рамки контроля над наркотиками и уважение к международному порядку", - говорится в заявлении УНП ООН.

Как подчеркнули в этой главной структуре ООН по борьбе с наркотиками, Канада давно является активным и конструктивным партнером в многосторонних усилиях по борьбе с мировой проблемой наркотиков, однако национальные меры по решению мировой проблемы наркотиков следует принимать в соответствии с тремя международными договорами о контроле над наркотиками, а не без их учета. Причем эта позиция была согласована ранее всеми странами-членами, включая Канаду.

В УНП ООН также напомнили, что страны ООН единогласно утвердили директиву о политике в отношении наркотиков на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 2016 года по мировой проблеме наркотиков. При этом итоговый документ был направлен на продвижение сбалансированных и целостных подходов к проблеме наркотиков путем реализации рекомендаций специальной сессии ГА ООН и содействия достижению целей устойчивого развития.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Сенат (верхняя палата парламента) Канады окончательно одобрил законопроект о легализации марихуаны. При этом реализовать действие закона получится в срок от двух до трех месяцев.