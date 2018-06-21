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Белгородская область дополнительно направит 884 млн руб. на ремонт больницы скорой помощи

Общество
21 июня, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что завершить модернизацию городской больницы №2 планируется уже в этом году

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Белгородской области дополнительно выделят 884 млн рублей на завершение ремонта и реконструкции первой очереди больницы скорой помощи. Соответствующие изменения внесены в расходную часть бюджета региона в четверг на заседании депутатов Белгородской областной думы.

"За счет дотации на сбалансированность бюджета будут выделены дополнительные средства для завершения ремонта и реконструкции первой очереди больницы скорой медицинской помощи, открываемой на базе городской больницы №2 Белгорода. Средства направят на приобретение оборудования, в том числе медицинского - 663,6 млн рублей, на проведение строительно-монтажных работ - 220,3 млн рублей", - уточнили в пресс-службе Белгородской облдумы.

Как сообщалось ранее, завершить модернизацию городской больницы №2, на реконструкцию которой изначально выделили более 1 млрд рублей, планируется уже в этом году. По словам губернатора региона Евгения Савченко, после завершения работ учреждение приобретет статус областного центра оказания скорой медицинской помощи. В общей сложности на укрепление семейной медицины и первичной педиатрической помощи в 2018 году регион направит порядка 2 млрд рублей.

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