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Исторический парк "Россия - моя история" в Пскове создадут до конца 2019 года

Общество
21 июня, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) уточнил, что сейчас уже ведется выбор площадки для создания парка

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Исторический мультимедийный парк "Россия - моя история" появится в Пскове в течение полутора лет, сообщил журналистам в четверг митрополит Псковский и Порховский, глава Патриаршего совета по культуре Тихон (Шевкунов).

"Мы (власти региона, Псковская митрополия и Патриарший совет по культуре, который занимается реализацией проекта "Россия - моя история") начинаем работу по созданию исторического парка в Пскове. Надеемся, что через год-полтора мы такой исторический парк сделаем, это будет огромная помощь для псковских школьников и студентов в изучении истории", - сказал он.

По словам митрополита, в настоящее время уже ведется выбор площадки для создания парка.

"Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. В настоящее время исторические парки открыты в 18 городах страны.

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