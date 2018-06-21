В Грозном прошел торжественный выпуск воспитанников суворовского училища

Болельщиков из Франции и Перу встретили оркестром и чаем из самовара в Екатеринбурге

Болельщиков из Франции и Перу встретили оркестром и чаем из самовара в Екатеринбурге 21 июня, 14:20

ГРОЗНЫЙ, 21 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония выпуска 43 суворовцев прошла в Грозном, в ней приняли участие спикер парламента Чечни Магомед Даудов и глава МВД про республике Руслан Алханов.

"Наш святой долг - воспитать вас такими, какими были ваши отцы, отдавшие жизни ради достойного будущего нашего подрастающего поколения. Мы верим в вас так же, как верили в ваших отцов, благодаря которым мы сегодня живем в мире и согласии", - сказал Даудов, выступая на церемонии.

На плацу Грозненского суворовского училища выстроились 139 учащихся в курсантской форме. Под звуки военного духового оркестра двое отличников учебы и выпускники училища подняли флаги Российской Федерации и Чеченской Республики. Затем, по традиции, выпускники со словами "Вот и все" одновременно вскинули вверх руки с монетками.

Грозненское Суворовское училище образовано на базе Краснодарской академии МВД России в сентябре 2008 года. В настоящее время в училище обучаются 139 воспитанников, в том числе 16 сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. Всего с начала деятельности училище выпустило 316 человек, из них 59 поступили в вузы МВД России.