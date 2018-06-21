Украинский омбудсмен утверждает, что Порошенко снял запрет на въезд Москальковой в страну

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко отменил запрет на въезд на территорию Украины уполномоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой. Об этом заявила в четверг в эфире телеканала "Общественного ТВ" уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать на Украину", - сказала украинский омбудсмен.

Денисова также утверждает, что ранее она лично просила президента Украины снять этот запрет.

Вместе с тем в публиковавшихся ранее открытом списке лиц, которым запрещен въезд на Украину, Москалькова не значилась. Она лишь фигурировала в санкционном списке лиц, в отношении собственности и счетов которых в стране были введены ограничения.

В декабре 2016 года Москалькова в результате договоренности с предыдущим омбудсменом Украины Валерией Лутковской смогла посетить в СИЗО украинского города Николаева двух российских военнослужащих - Александра Баранова и Максима Одинцова. Тогда никаких проблем с ее поездкой не возникло.