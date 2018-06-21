На Пискаревском мемориале открыли плиту в память о работниках ЖКХ блокадного Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Памятная плита, посвященная работникам коммунальных служб блокадного Ленинграда, открыта в четверг, в канун Дня памяти и скорби на Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища. Она напоминает о труде людей, спасавших город от болезней и антисанитарии, расчищавших завалы после бомбежек и артобстрелов.

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"Многие работники жилищно-коммунальной сферы ушли в народное ополчение и были призваны для работы в военно-оборонной промышленности. И тем небольшим составом [оставшимся в городе] делалось очень многое: организовывались бомбоубежища, постоянно восстанавливался жилой фонд, который подвергался бомбежке - огромную работу проводили. И сегодня об этом надо сказать честно, что те, кто работал в ЖКХ, совершили свой подвиг", - сказал на торжественно-траурной церемонии вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Историки отмечают, что к концу 1943 года в Ленинграде начались крупные работы по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства - необходимо было отремонтировать разрушенные бомбардировками дома и восстановить поврежденные коммуникации. Работы велись в условиях артиллерийских обстрелов, но ленинградцев это не остановило. За 1943 год отремонтировали 3,5 млн кв. м кровли, забито фанерой 750 тыс. оконных проемов, восстановлено большое количество водопроводных труб, а также были построены и оборудованы бомбоубежища на 514 тыс. человек.

К зиме 1943-1944 годов большинство жилых домов города были обеспечены действующим водопроводом и электричеством.

Плита, посвященная работникам городского коммунального хозяйства, стала 99-й по счету на Аллее Памяти, где с конца 1990-х идет традиция устанавливать такие знаки в память о представителях различных профессий, родов войск, национальностей, уроженцев республик и областей и др. Аллея расположена вдоль восточной границы Пискаревского кладбища.

Пискаревский мемориал

Пискаревское кладбище было основано в 1939 г, зимой 1941-42 гг здесь проводились массовые захоронения людей, погибших от голода, бомбардировок и артобстрелов. В братских могилах на Пискаревке покоятся около полумиллиона жителей и защитников Ленинграда, имена многих из них не установлены до сих пор.

9 мая 1960 года на территории кладбища был открыт Мемориальный комплекс, созданный по проекту архитекторов Васильева и Левинсона.

Традиционно к мемориалу приходят горожане, чтобы почтить память ленинградцев. Это происходит в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной - 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, и 27 января, в годовщину ее полного снятия, а также 22 июня и 8 мая, в канун Дня Победы.