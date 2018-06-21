Конкурс субсидий для социально ориентированных НКО Псковской области стартует 22 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Конкурс для некоммерческих организаций социальной направленности Псковской области на получение субсидий начнется в пятницу, 22 июня. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"21 июня состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, где был определен общий объем предоставляемых по конкурсу субсидий на реализацию социальных проектов на территории региона в размере 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Максимальный размер предоставляемой по конкурсу субсидии составит 300 тыс. рублей.

С 2010 года по 2017 год администрацией области в рамках конкурсных отборов было поддержано 226 социальных проектов (103 НКО), реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями на общую сумму более 76 млн рублей.