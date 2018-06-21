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Глава МВД РФ: работа над соглашением с Южной Кореей по водительским правам активно идет

Общество
21 июня, 21:12 UTC+3 ООН ООН 21, июня. /ТАСС

Владимир Колокольцев добавил, что также обсудил с генкомиссаром Национального агентства полиции Республики Корея вопросы обеспечения безопасности дорожного движения

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ООН, 21 июня. /ТАСС/. Работа над проектом межправительственного соглашения России и Республики Корея о взаимном признании водительских удостоверений идет полным ходом. Об этом сообщил в четверг министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на встрече с генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном, которая прошла на полях второй встречи руководителей полицейских ведомств государств - членов ООН.

"Хочу проинформировать своего коллегу о том, что работа над межправительственным соглашением по обмену водительскими удостоверениями идет полным ходом", - сказал глава МВД РФ. "В прошлую нашу встречу (в апреле) я просил ускорить работу над соглашением, но там есть ряд существенных проблем", - пояснил он.

Собеседники также обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, были рассмотрены аспекты обеспечения безопасности дорожного движения, положительный опыт корейских правоохранительных органов по взысканию штрафов за нарушения правил дорожного движения, а также ход работы по подготовке межправительственных документов в данной области.

Кроме того, речь шла о работе сотрудников полиции по охране правопорядка на проходящем в России чемпионате мира по футболу. Колокольцев проинформировал зарубежного коллегу о том, что МВД России принимает необходимые меры для комфортных условий пребывания в РФ болельщиков из других стран, в том числе из Кореи, в период проведения ЧМ-2018.

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