Глава ОНК считает, что в СИЗО "Матросская тишина" нарушаются права на переписку с судами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) утверждают, что выявили нарушения прав заключенных на переписку с судами в СИЗО федерального подчинения "Матросская тишина".

Как сообщил ТАСС председатель ОНК Москвы Вадим Горшенин, в четверг члены комиссии осуществили проверку данного следственного изолятора. "Администрация СИЗО отказывалась направлять в суд ходатайства заключенных, требуя, чтобы они приобретали за свой счет конверты и марки, что противоречит нормативным актам", - сказал он.

Как пояснил председатель ОНК Москвы, утвержденные Минюстом правила предусматривают, что заключенные не оплачивают расходы по отправке жалоб в адрес судов, прокуратуры, иных государственных контролирующих органов власти, а также уполномоченных по правам человека. В то же время, по его словам, руководители других столичных СИЗО заявили, что в возглавляемых ими учреждениях от заключенных не требуют оплачивать судебную переписку.

Горшенин отметил, что в ходе проверки содержащиеся в "Матросской тишине" люди пожаловались членам ОНК на задержки при отправке и получении как судебной, так и личной почтовой корреспонденции. "Заключенные показали письма из московских судов, которые передавались заключенному администрацией СИЗО через три недели после отправки, и сроки обжалования судебного решения были пропущены. Была жалоба и на сроки доставки писем интернет-системой "ФСИН-письмо": оно шло неделю, и это, кстати, платная услуга по пересылке электронных писем", - рассказал председатель ОНК. По его словам, руководитель СИЗО заявил членам комиссии, что не несет за это ответственность, возложив ее на "Почту России" и службу поддержки интернет-системы "ФСИН-письмо".