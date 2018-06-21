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Полицейские возложили цветы к монументу защитникам Ленинграда в канун Для памяти и скорби

Общество
21 июня, 22:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

После возложения цветов полицейские отправились на экскурсию в памятный зал монумента

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции из разных регионов Северо-Западного федерального округа в четверг, накануне Дня памяти и скорби, возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге в рамках акции "Завтра была война", организованной главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Сотрудники органов внутренних дел участвуют в этой акции, они возлагают цветы, зажигают свечи памяти героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня очень сложный период, все сотрудники задействованы на охрану общественного порядка в городе, проходят такие мировые значимые мероприятия. Но мы нашли сотрудников, которые в свободное от службы время, в свой выходной сочли за долг отдать память героям. На площадь победы сегодня пришли сотрудники органов внутренних дел Архангельска, Пскова, Карелии, Петербурга", - сказал журналистам сотрудник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, начальник управления морально-психологического обеспечения Владимир Удянский.

После возложения цветов полицейские отправились на экскурсию в памятный зал монумента, где сотрудники музея провели для них экскурсию по экспозиции, посвященной подвигу Ленинграда, пережившего в годы войны почти 900-дневную блокаду, точное количество жертв которой не удается установить до сих пор. По разным оценкам жертвами нацистской блокады стали от 600 тыс. до полутора миллионов человек.

В 4:00, когда по сообщению советского радио началась война, на площади Победы пройдет еще одна акция - "Свеча памяти". Более ста молодых людей, живущих в Московском районе Петербурга, выложат свечами у Монумента слово "ПОМНИМ".

Монумент Героическим защитникам Ленинграда был возведен в 1974-1975 годах на площади у Средней Рогатки (после войны, в 1960-х годах получила название площади Победы), где во время войны был создан оборонительный рубеж. В непосредственной близости от этого места проходил передний край обороны города. В создании монумента принимали участие архитектор Валентин Каменский и скульптор Михаил Аникушин.

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