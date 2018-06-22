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Волгоградцы и иностранные болельщики почтили память погибших в ВОВ на Мамаевом кургане

Общество
22 июня, 0:08 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 22, июня. /ТАСС

В траурной акции приняли участие более 4,5 тыс. человек

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ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. жителей Волгограда и иностранных гостей приняли участие в траурной акции, посвященной Дню памяти и скорби на Мамаевом кургане в ночь на пятницу. Они зажгли свечи и почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

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Ежегодно 22 июня в РФ отмечается День памяти и скорби - памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. "Сегодня на акции на Мамаевом кургане мы зафиксировали более 4,5 тыс. человек - на тысячу больше, чем в 2017 году. К тому же было много иностранцев", - сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Компания мексиканских болельщиков специально приехала в Волгоград, чтобы увидеть Мамаев курган.

"Мы с друзьями приехали в Россию болеть за мексиканскую сборную. Следующий матч у нас в Ростове, но я увлекаюсь историей Второй мировой войны и уговорил мою компанию приехать сюда, чтобы увидеть монумент "Родина-мать" и посмотреть Волгоград. Специально приехали 21 июня, чтобы принять участие в этой акции и почтить память погибших героев. Ведь если бы не советские солдаты, кто знает, что было бы с миром", - сказал ТАСС 37-летний из мексиканского города Монтеррей Хулио Кортес Крус.

На мероприятии можно было увидеть группу исландских болельщиков, которые приехали в Волгоград накануне игры своей сборной с командой Нигерии. "Каждый из россиян потерял родных и близких в Великой Отечественной войне, это очень личное переживание, часто не понятное иностранцу... Мы пришли на акцию, чтобы лучше понять и почувствовать русских", - сказал ТАСС представитель организации болельщиков 41-летний Кристин Йонссон.

В ночь на 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска перешли границу Советского Союза, Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн - на вооруженные силы. В концлагерях были убиты и замучены 4 млн советских граждан, в плену погибли более 2 млн из 4,5 млн советских военнослужащих. 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби в 1996 году.

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