В Военно-историческом музее артиллерии откроется выставка "22 июня ровно в четыре часа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Выставка, посвященная началу Великой Отечественной войны "22 июня ровно в четыре часа", откроется в пятницу в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"22 июня в 12:00 в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки "22 июня ровно в четыре часа". Названием выставки послужили слова знаменитой песни под названием "Прощальная". Слова к ней были сочинены поэтом Борисом Ковыневым на музыку популярного вальса Ежи Петерсбурского "Синий платочек", - сказали в военном ведомстве. В Минобороны рассказали, что на выставке можно будет увидеть фотографии, посвященные первым неделям Великой Отечественной войны.

"Среди них есть известные хрестоматийные снимки, такие как фотография Бориса Ярославцева, сделанная 29 июня 1941 года. Он смог передать страх и изумление детей, еще недавно мирно игравших где-то на окраине Кишинева, а теперь вынужденных прятаться в укрытии от бомбящих немецких самолетов", - сообщили в оборонном ведомстве.

Также будут представлены хорошо известные кадры, сделанные в первые часы войны, на которых жители Ленинграда и Москвы слушают по громкоговорителю выступление Вячеслава Молотова о нападении Германии на Советский Союз. Также посетители увидят фотографию Геббельса, сделанную во время объявления им по радио о нападении на СССР.

"Военным фотографам удалось запечатлеть колонны марширующих немецких солдат, жителей прибалтийских городов и деревень, приветствующих солдат Вермахта, зверства Украинской народной милиции во время еврейских погромов во Львове, первые бомбардировки Ленинграда и Москвы, захваченных в плен жен и детей защитников Брестской крепости и другие кадры первых страшных дней войны", - рассказали в министерстве.

"О подвиге и героизме повествуют фотографии, на которых можно увидеть проводы бойцов народного ополчения, отправку советских солдат и командиров на фронт, высадку красноармейцев из лодок на Северо-западном фронте, обучение ополченцев приемам штыковой атаки, медиков, оказывающих помощь в полевых условиях, первых немецких пленных, захваченных под Смоленском и многое другое", - продолжили в военном ведомстве.

Всего будет представлено 60 фотографий. Выставка "22 июня ровно в 4 часа" будет открыта до середины августа 2018 года, добавили в Минобороны.