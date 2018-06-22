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ЕГЭ по русскому языку и математике станут самыми массовыми в резервные дни

Общество
22 июня, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

На экзамен по русскому языку зарегистрировано свыше 30 тыс. участников

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. ЕГЭ по русскому языку и профильный ЕГЭ по математике станут самыми массовыми госэкзаменами, которые школьники будут сдавать в резервные сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"25 июня предусмотрен резервный срок для сдачи ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. На экзамен базового уровня зарегистрировано немногим более 4,5 тыс. участников. На профильную математику записались почти 30 тыс. участников. ЕГЭ по русскому языку пройдет в резервный день 26 июня, на экзамен зарегистрировано более 30 тыс. участников", - отметили в пресс-службе.

Откроют сдачу ЕГЭ в резервные дни экзамены по географии и информатике, которые пройдут 22 июня. На экзамен по географии зарегистрировано около 3,2 тыс. участников, по информатике - 6,5 тыс. участников.

27 июня - резервный срок для сдачи ЕГЭ по химии, истории и биологии. На ЕГЭ по химии зарегистрировано более 7,1 тыс. участников, ЕГЭ по истории планируют сдавать 12,5 тыс. человек, ЕГЭ по биологии будут сдавать более 9,1 тыс. участников. Сдать письменную часть ЕГЭ по иностранному языку также можно будет 27 июня, устный экзамен пройдет в резервный срок 29 июня. Сдавать ЕГЭ по иностранному языку планируют более 8,7 тыс. участников.

Резервный срок для сдачи ЕГЭ по литературе, физике и обществознанию предусмотрен 28 июня. Сдавать ЕГЭ по обществознанию планируют более 19,6 тыс. человек, по физике - 10,3 тыс. человек, по литературе - 7,7 тыс. участников.

Завершится проведение ЕГЭ в резервные сроки 2 июля резервным днем для сдачи всех предметов. Сдать экзамены в резервные дни могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине. Основной период ЕГЭ-2018 проходил с 28 мая по 20 июня.

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