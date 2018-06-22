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Власти Дагестана вручили жилищные сертификаты 20 переселенцам из двух сел Азербайджана

Общество
22 июня, 1:29 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 22, июня. /ТАСС

Остальные сертификаты вручат очередникам до конца текущего года, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Малик Баглиев

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МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Первые 20 семей переселенцев из сел Храх-Уба и Урьян-Уба, находящихся на территории Азербайджана, получили жилищные сертификаты в Дагестане. Их селянам вручил в четверг министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Малик Баглиев.

В августе 2013 года президент РФ дал поручение о переселении граждан России, живущих на территории двух сел Азербайджана - Храх-Уба и Урьян-Уба. В утвержденный список российских граждан, изъявивших желание переселиться, вошли 377 человек: 366 человек (135 семей) из Храх-Убы и 11 человек (3 семьи) из Урьян-Убы.

"Вы вернулись на свою родину. Мы хотим, чтобы вы знали, что помимо вручения этих сертификатов, минстрой Дагестана также готов оказать посильную помощь в приобретении жилья, предоставлении консультаций", - сказал Баглиев во время вручения свидетельств.

По его словам, остальные жилищные сертификаты будут вручены очередникам до конца текущего года.

"Данная проблема решилась благодаря усилиям врио главы Дагестана Владимира Васильева. И контроль за выдачей свидетельств и завершение этой программы будет на постоянном контроле главы региона", - отметил Баглиев.

Как сообщили в минстрое республики, сумма сертификата зависит от состава семьи. На эти цели из федерального бюджета выделено более 200 млн рублей и 10,5 млн рублей из республиканского бюджета.

Жители приграничных сел

Проблема селений Урьян-Уба и Храх-Уба, расположенных в Азербайджане в 60 км от границы с Россией, возникла с распадом СССР. Земля, на которой они были основаны, в середине XX века была передана Дагестанской АССР в аренду под пастбища. Срок аренды закончился в 2004 году, но жители приграничных сел, официально являющиеся гражданами России, тогда их не покинули.

В сентябре 2010 года Россия и Азербайджан подписали договор о государственной границе, в котором стороны согласовали все вопросы, связанные с принадлежностью территорий. В августе 2013 года президент РФ Владимир Путин поручил помочь в переселении гражданам России, проживающим на территории Азербайджана.

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